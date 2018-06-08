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У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

НовиниПолітика    08.06.2018 - 08:40
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Рада також може розглянути проект про гарантії підвищення спортивної майстерності молоді

У Верховній раді України сьогодні, 8 червня 2018 року, відбудеться година запитань до уряду. Відповідний порядок денний опублікована на сайті парламенту.

Крім того, у порядку денному значиться розгляд змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді. Також депутати можуть прийняти постанови про призначення іменних стипендій Верховної ради для найталановитіших молодих вчених.

Нагадаємо, раніше директор прес-офісу Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс заявив, що оцінить прийнятий Верховною радою закон про Вищу антикорупційному суді. Він також зазначив, що МВФ стурбований інституційної роллю Міністерства фінансів України після звільнення міністра Олександра Данилюка. Відзначимо, на даний момент обов'язки міністра фінансів України виконує Оксана Маркарова.

 

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Теги публікації: Верховна Рада, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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