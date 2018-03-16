В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству

В Верховной раде Украины сегодня, 16 марта 2018 года, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Кроме того, нардепы намерены одобрить увеличение размера именных стипендий Верховной рады Украины, а также внести изменения в закон о высшем образовании.

Напомним, накануне парламент утвердил несколько кадровых назначений. В частности, новым руководителем Национального банка Украины официально стал Яков Смолий, который заменил на этом посту также уволенную накануне Валерию Гонтареву.

Также Верховная рада назначила представителя "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. Параллельно парламент одобрил решение о прекращении ее депутатских полномочий.

После этого парламент утвердил назначение нардепа от "Блока Петра Порошенко" Валерия Пацкана главой Счетной палаты Украины. Кроме того, парламент избрал еще 9 человек в состав ведомства.