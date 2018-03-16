У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду

У Верховній раді України сьогодні, 16 березня 2018 року, відбудеться година запитань до уряду. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті українського парламенту.

Крім того, нардепи мають намір схвалити збільшення розміру іменних стипендій Верховної ради України, а також внести зміни до закону про вищу освіту.

Нагадаємо, напередодні парламент затвердив кілька кадрових призначень. Зокрема, новим керівником Національного банку України офіційно став Яків Смолій, який замінив на цьому посту також звільнену напередодні Валерію Гонтареву.

Також Верховна рада призначила представника "Народного фронту" Людмилу Денисову уповноваженим з прав людини. Паралельно парламент схвалив рішення про припинення її депутатських повноважень.

Після цього парламент затвердив призначення нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Валерія Пацкана головою Рахункової палати України. Крім того, парламент обрав ще 9 осіб до складу відомства.