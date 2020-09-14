ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде считают, что военная опасность со стороны Беларуси присутствует

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич не исключил возможность российской военной агрессии со стороны Беларуси. При этом она менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса.

Самые читаемые новости

Об это Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, военная опасность с территории Беларуси существует и ею нельзя пренебрегать.

Напомним, ранее РБК-Украина в своем материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси" приводило слова военного эксперта Михаила Самуся, который заявил, что наступление с территории Беларуси является маловероятным из-за природных условий.

При этом в связи с ситуацией в Беларуси украинские пограничники решили усилить контроль на общей границе. В то же время, ситуация на границе остается спокойной, скопления военной техники не наблюдалось.

Добавим, что в Беларуси с 12 августа продолжаются массовые протесты. Россия заявила о готовности предоставить помощь в урегулировании конфликта белорусским властям.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность вступить в войну в случае агрессии Запада против России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусьагрессия