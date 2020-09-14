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В Раде считают, что военная опасность со стороны Беларуси присутствует

Киев, Понедельник 14 сентября 2020 08:31
В Раде считают, что военная опасность со стороны Беларуси присутствует
Фото: Александр Завитневич (пресс-служба Завитневича)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич не исключил возможность российской военной агрессии со стороны Беларуси. При этом она менее вероятна, чем агрессия с территории Донбасса.

Об это Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, военная опасность с территории Беларуси существует и ею нельзя пренебрегать.

Напомним, ранее РБК-Украина в своем материале "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси" приводило слова военного эксперта Михаила Самуся, который заявил, что наступление с территории Беларуси является маловероятным из-за природных условий.

При этом в связи с ситуацией в Беларуси украинские пограничники решили усилить контроль на общей границе. В то же время, ситуация на границе остается спокойной, скопления военной техники не наблюдалось.

Добавим, что в Беларуси с 12 августа продолжаются массовые протесты. Россия заявила о готовности предоставить помощь в урегулировании конфликта белорусским властям.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность вступить в войну в случае агрессии Запада против России.

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