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У Раді вважають, що військова небезпека з боку Білорусі присутній

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 08:31
У Раді вважають, що військова небезпека з боку Білорусі присутній
Фото: Олександр Завітневич (прес-служба Завитневича)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич не виключив можливість російської військової агресії з боку Білорусі. При цьому вона менш імовірна, ніж агресія з території Донбасу.

Про це Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, військова небезпека з території Білорусі існує і нею не можна нехтувати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна у своєму матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі" наводило слова військового експерта Михайла Самуся, який заявив, що наступ з території Білорусі є малоймовірним через природні умови.

При цьому у зв'язку з ситуацією в Білорусі українські прикордонники вирішили посилити контроль на спільному кордоні. У той же час, ситуація на кордоні залишається спокійною, скупчення військової техніки не спостерігалося.

Додамо, що в Білорусі з 12 серпня тривають масові протести. Росія заявила про готовність надати допомогу у врегулюванні конфлікту білоруській владі.

Також президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив готовність вступити у війну у випадку агресії Заходу проти Росії.

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