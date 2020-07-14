В Раде считают необходимым пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото: Дмитрий Наталуха (РБК-Украина)

Но пока Украина не настаивала на изменениях

В Раде считают, что нужно начинать дискуссию о пересмотре условий Соглашения об ассоциации в экономической части. Главным остается европейский вектор.

Об этом сказал в интервью РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

На вопрос о том, совпадает ли его позиция с позицией профильного министерства и готово ли правительство это делать, он ответил: "пока, насколько я вижу, совпадает".

"Просто с закрытыми глазами подписывать все, на чем есть штамп Европейского Союза, мы не можем, потому что это приводит к полному дисбалансу в экономической системе", - добавил он.

Он рассказал, что у него был разговор с представителями одной из ключевых стран ЕС, которые использовали слово brilliant (замечательный, - ред.) относительно описания нашей торговой динамики с ними.

"Если мы возьмем слайды, которые они показывали относительно товаров, которые мы экспортируем, а какие - они к нам, то эта динамика выглядит так: у нас на первом месте по экспорту - зерно, далее - масло, животные жиры, злаки и минералы, дерево, железная руда. То есть большинство - это сырье. У них - бойлеры, обогреватели, электрическое оборудование, автомобили и запчасти к самолетам", - рассказал он.

По его словам, они сейчас пытаются сделать все для того, чтобы мы перезаключили соглашение на тех же условиях, на которых заключена эта. Но пока мы не настаивали на изменениях.

"Но это в наших интересах? Я считаю, что нет, потому что адекватный подход - это импортировать сырье, а экспортировать продукцию. Они так и делают, а мы делаем все наоборот. Не в последнюю очередь - через советы наших западных партнеров", - добавил он.

Напомним, в апреле Украина предложила ЕС заключить соглашение о совместном авиационном пространстве.

Кроме того, в мае Украина и ЕС договорились ускорить процесс заключения "промышленного безвиза".