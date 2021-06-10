Раде рекомендуют запретить админарест подростков и беременных

Верховной раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" (рег. №3048а) с учетом предложений комитета", - сообщили в парламенте.
Согласно документу, админарест не может применяться:
В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняется порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.
Как писало РБК-Украина, в стране могут появиться правила отбывания административного ареста. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №3047.