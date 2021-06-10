Раді рекомендують заборонити адмінарешт підлітків і вагітних

Верховній раді рекомендують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Пропонується визначити, до кого його не будуть застосовувати.
Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.
"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям ЗУ "Про правила відбування адміністративного арешту" (реєстр. №3048а) із врахуванням пропозицій комітету", - поінформували у парламенті.
Згідно з документом, адмінарешт не може застосовуватися:
У законі прописаний також порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті; уточнюється порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.
Нагадаємо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.
Як писало РБК-Україна, в державі можуть з'явитися правила відбування адміністративного арешту. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №3047а.