Раді рекомендують заборонити адмінарешт підлітків і вагітних

Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям ЗУ "Про правила відбування адміністративного арешту" (реєстр. №3048а) із врахуванням пропозицій комітету", - поінформували у парламенті.

Згідно з документом, адмінарешт не може застосовуватися:

до особи з інвалідністю першої й другої груп,

неповнолітньої особи,

вагітної жінки,

до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

У законі прописаний також порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті; уточнюється порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.