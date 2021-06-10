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Раді рекомендують заборонити адмінарешт підлітків і вагітних

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Пропонується визначити, до кого його не будуть застосовувати.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію дав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"За результатами розгляду зауважень і пропозицій комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку з прийняттям ЗУ "Про правила відбування адміністративного арешту" (реєстр. №3048а) із врахуванням пропозицій комітету", - поінформували у парламенті.

Згідно з документом, адмінарешт не може застосовуватися:

  • до особи з інвалідністю першої й другої груп,
  • неповнолітньої особи,
  • вагітної жінки,
  • до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

У законі прописаний також порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті; уточнюється порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, в державі можуть з'явитися правила відбування адміністративного арешту. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №3047а.

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