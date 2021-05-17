Раде рекомендуют не вводить штрафы за кондиционеры, капающие на прохожих

Такую рекомендацию предоставил комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"Комитет рекомендовал Верховной раде его отклонить... Профильный подкомитет имеет много замечаний к данному законопроекту. Установление правил по вопросам благоустройства в населенных пунктах отнесено к полномочиям местных советов, и они могут устанавливать правила отвода конденсата", - сказано в сообщении.

Кроме того, по мнению членов подкомитета, вопросы, поднятые в проекте, урегулированы действующим законодательством.

Документ предлагал определить, что специально приспособленными местами для вывода конденсата кондиционеров являются: ливневая канализация; бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор); резервуары, оборудованные и размещенные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

За нарушение этих правил отвода конденсата предлагался штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - 1,7 тысячи гривен, а за повторное нарушение на протяжении года грозил бы штраф в размере 3,4 тысячи гривен (200 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Закон предлагали ввести в действие с 1 июня 2021 года, чтобы предоставить достаточно времени владельцам кондиционеров для подготовки и обустройства специально приспособленных мест для вывода конденсата.