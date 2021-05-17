Раді рекомендують не вводити штрафи за кондиціонери, що капають на перехожих

Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності.

"Комітет рекомендував Верховній раді його відхилити... Профільний підкомітет має багато зауважень до даного законопроекту. Встановлення правил з питань благоустрою у населених пунктах віднесено до повноважень місцевих рад, і вони можуть встановлювати правила відведення конденсату", - сказано в повідомленні.

Крім того, на думку членів підкомітету, питання, підняті в проекті, врегульовані чинним законодавством.

Документ пропонував визначити, що спеціально пристосованими місцями для виведення конденсату кондиціонерів є: зливова каналізація; побутова каналізація (у разі виведення конденсату з розривом струменя через гідрозатвор); резервуари, обладнані і розміщені таким чином, щоб збирати конденсат і не допускати його витоку або поширення іншим способом.

За порушення цих правил відводу конденсату пропонувався штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 1,7 тисячі гривень, а за повторне порушення протягом року загрожував би штраф у розмірі 3,4 тисячі гривень (200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Закон пропонували ввести в дію з 1 червня 2021 року, аби надати достатньо часу власникам кондиціонерів для підготовки та облаштування спеціально пристосованих місць для виведення конденсату.