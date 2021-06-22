Раде рекомендуют ввести спецрежим налогообложения резидентов "Дия.City"

Документ вводит специальный режим налогообложения резидентов "Дия.City" в соответствии с налоговым законодательством; спецрежим налогообложения вознаграждения, которое платят резиденты лицам, чей труд они используют.

В законе прописана возможность контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами "Дия.City" и их работниками; особая форма найма резидентами физических лиц (гиг-контракт), объединяющая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений, но не исключающая наем резидентами физических лиц-предпринимателей и работников по трудовому договору (контракту).

Указано, что ко второму чтению проекта поступило 358 предложений и поправок, из которых 124 учтены полностью, 13 - редакционно, 36 - частично, 185 - отклонены.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о стимулировании развития цифровой экономики в Украине №4303 с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.