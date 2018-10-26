ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Раде рекомендуют ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава ГСЧС

Новости » Политика    26.10.2018 - 13:59
Фото: ГСЧС (Виталий Носач, РБК-украина)
Фото: ГСЧС (Виталий Носач, РБК-украина)

Принятие проекта потребует выделения дополнительных 24,86 млн гривен из госбюджета

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует парламенту принять за основу законопроект №8463, которым предлагается ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел данный проект закона о внесении изменения в статью 104 Кодекса гражданской защиты Украины о специальных званиях лиц начальствующего состава службы гражданской защиты.

Предлагается специальные звания младшего сержанта и сержанта службы гражданской защиты заменить одним специальным званием сержанта службы гражданской защиты, старшего сержанта службы гражданской защиты и старшины службы гражданской защиты - на мастер-сержанта службы гражданской защиты, прапорщика службы гражданской защиты и старшего прапорщика службы гражданской защиты - на главного мастер-сержанта службы гражданской защиты.

Таким образом, вместо шести специальных званий младшего начальствующего состава службы гражданской защиты предлагается ввести три.

"Комитет рекомендует Верховной Раде проект Закона о внесении изменения в статью 104 Кодекса гражданской защиты Украины о специальных званий лиц начальствующего состава службы гражданской защиты по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что принятие проекта требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета - 24,86 миллионов гривен. При этом указанные расходы будут осуществлены в пределах сметных назначений для ГСЧС на соответствующий год.

Напомним, Кабмин внес в Раду данный проект закона 8 июня 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе прошлого года Кабинет министров одобрил стратегию реформирования системы ГСЧС. Отмечалось, что принятие будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров.

Комитет рекомендует Раде принять закон об отмене ограничения льгот чернобыльцам Комитет рекомендует Раде определить принципы деятельности кредитных союзов
Новости Украины комитетГСЧСВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь