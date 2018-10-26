Раде рекомендуют ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава ГСЧС

Фото: ГСЧС (Виталий Носач, РБК-украина)

Принятие проекта потребует выделения дополнительных 24,86 млн гривен из госбюджета

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует парламенту принять за основу законопроект №8463, которым предлагается ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел данный проект закона о внесении изменения в статью 104 Кодекса гражданской защиты Украины о специальных званиях лиц начальствующего состава службы гражданской защиты.

Предлагается специальные звания младшего сержанта и сержанта службы гражданской защиты заменить одним специальным званием сержанта службы гражданской защиты, старшего сержанта службы гражданской защиты и старшины службы гражданской защиты - на мастер-сержанта службы гражданской защиты, прапорщика службы гражданской защиты и старшего прапорщика службы гражданской защиты - на главного мастер-сержанта службы гражданской защиты.

Таким образом, вместо шести специальных званий младшего начальствующего состава службы гражданской защиты предлагается ввести три.

"Комитет рекомендует Верховной Раде проект Закона о внесении изменения в статью 104 Кодекса гражданской защиты Украины о специальных званий лиц начальствующего состава службы гражданской защиты по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что принятие проекта требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета - 24,86 миллионов гривен. При этом указанные расходы будут осуществлены в пределах сметных назначений для ГСЧС на соответствующий год.

Напомним, Кабмин внес в Раду данный проект закона 8 июня 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе прошлого года Кабинет министров одобрил стратегию реформирования системы ГСЧС. Отмечалось, что принятие будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров.