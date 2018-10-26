Раді рекомендують ввести нові рангові знаки для молодшого начальницького складу ДСНС

Фото: ДСНС (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прийняття проекту потребує виділення додаткових 24,86 млн гривень з держбюджету

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект №8463, яким пропонується ввести нові рангові знаки для молодшого начальницького складу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет на своєму засіданні розглянув даний проект закону про внесення зміни до статті 104 Кодексу цивільного захисту України щодо спеціальних звань осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту.

Пропонується спеціальні звання молодшого сержанта та сержанта служби цивільного захисту замінити на одне спеціальне звання сержанта служби цивільного захисту, старшого сержанта служби цивільного захисту та старшини служби цивільного захисту - на майстер-сержанта служби цивільного захисту, прапорщика служби цивільного захисту та старшого прапорщика служби цивільного захисту - на головного майстер-сержанта служби цивільного захисту.

Таким чином, замість шести спеціальних звань молодшого начальницького складу служби цивільного захисту пропонується запровадити три.

"Комітет рекомендує Верховній раді проект Закону про внесення зміни до статті 104 Кодексу цивільного захисту України щодо спеціальних звань осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

У комітеті підкреслили, що прийняття проекту потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету - 24,86 мільйонів гривень. При цьому вказані витрати буде здійснено в межах кошторисних призначень для ДСНС на відповідний рік.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду даний проект закону 8 червня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні минулого року Кабінет міністрів схвалив стратегію реформування системи ДСНС. Зазначалося, що прийняття сприятиме створенню сучасної ефективної системи запобігання надзвичайним ситуаціям і запобігання пожеж.