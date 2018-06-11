Кабмин предлагает ВР ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава ГСЧС

Принятие проекта потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета

Кабинет министров предлагает парламенту ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Соответствующий проект закона №8463 "О внесении изменения в статью 104 Кодекса гражданской защиты Украины о специальных званиях лиц начальствующего состава службы гражданской защиты" был зарегистрирован в Верховной раде 8 июня 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что Кабмин в январе 2017 года одобрил Стратегию реформирования системы ГСЧС, что позволит реализовать мероприятия и задачи в области гражданской защиты, направленные на повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и приблизит систему гражданской защиты к евроатлантическому стандарту.

"Реализация Стратегии реформирования системы ГСЧС и образования профессионального сержантского состава, который является одним из основных в аварийно-спасательных и пожарно-спасательных делах, требует введения новых ранговых знаков для младшего начальствующего состава с учетом европейского опыта и соответственно внесения изменений в законодательные акты Украины", - говорится в записке.

В частности, предлагается ввести следующие специальные звания младшего начальствующего состава: сержант службы гражданской защиты, мастер-сержант службы гражданской защиты, главный мастер-сержант службы гражданской защиты.

Подчеркивается, что принятие проекта требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Указанные расходы будут осуществлены в пределах сметных назначений для ГСЧС на соответствующий год.

Фото: расчет финансовых затрат

Напомним, в январе прошлого года Кабинет министров Украины одобрил стратегию реформирования системы ГСЧС. Отмечалось, что принятие будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров.