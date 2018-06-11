Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кабмин предлагает ВР ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава ГСЧС

НовостиПолитика    11.06.2018 - 13:19
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Принятие проекта потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета

Кабинет министров предлагает парламенту ввести новые ранговые знаки для младшего начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Соответствующий проект закона №8463 "О внесении изменения в статью 104 Кодекса гражданской защиты Украины о специальных званиях лиц начальствующего состава службы гражданской защиты" был зарегистрирован в Верховной раде 8 июня 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что Кабмин в январе 2017 года одобрил Стратегию реформирования системы ГСЧС, что позволит реализовать мероприятия и задачи в области гражданской защиты, направленные на повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и приблизит систему гражданской защиты к евроатлантическому стандарту.

"Реализация Стратегии реформирования системы ГСЧС и образования профессионального сержантского состава, который является одним из основных в аварийно-спасательных и пожарно-спасательных делах, требует введения новых ранговых знаков для младшего начальствующего состава с учетом европейского опыта и соответственно внесения изменений в законодательные акты Украины", - говорится в записке.

В частности, предлагается ввести следующие специальные звания младшего начальствующего состава: сержант службы гражданской защиты, мастер-сержант службы гражданской защиты, главный мастер-сержант службы гражданской защиты.

Подчеркивается, что принятие проекта требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Указанные расходы будут осуществлены в пределах сметных назначений для ГСЧС на соответствующий год.

Фото: расчет финансовых затрат

Напомним, в январе прошлого года Кабинет министров Украины одобрил стратегию реформирования системы ГСЧС. Отмечалось, что принятие будет способствовать созданию современной эффективной системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и предотвращения пожаров.

 

Рада рассмотрит вопрос избирательного кодекса осенью, - Парубий Рада может принять закон о нацбезопасности 21 июня, - Парубий
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, реформы, ГСЧС, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь