Раде рекомендуют внести изменения в Налоговый кодекс по поводу налоговых инспекций

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде принять за основу правительственный законопроект №2419 о внесении изменений в Налоговый кодекс по поводу создания единого юридического лица на таможне. Об этом заявил глава комитета Даниила Гетьманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комитет рассмотрел внесенный Кабинетом министров проект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики" №2419.

"Предлагается решение комитета рекомендовать ВРУ принять законопроект за основу. Кто за? Спасибо, решение принято единогласно", - заявил Гетьманцев.

По словам представителей Министерства финансов, этот законопроект связан с проектом внесения изменений в Таможенный кодекс №2318, в рамках которого предусматривается создание единого юридического лица на таможне.

"Законопроектом предлагается внесение изменений к Налоговому кодексу Украины, согласно которым уточняется перечень органов государственной власти, которые будут иметь статус контролирующего органа. Устанавливается четкое разграничение функций в сфере администрирования налогов и сборов, закрепляется статус государственных налоговых инспекций как структурных подразделений территориальных органов", - заявил представитель Минфина.

Напомним, парламент принял за основу в первом чтении законопроект Кабмина №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", за документ проголосовали 272 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в Раде появился текст законопроекта Кабинета министров №2318. Так, Кабмин внес в парламент законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября, но сначала текст проекта отсутствовал.