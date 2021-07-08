Раде рекомендуют ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья

Согласно закону, незаконное выселение и вселение в жилище в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушения неприкосновенности жилища.

При подготовке законопроекта ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона принять его во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

В редакции закона к первому чтению предусмотрели, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тысяч - 255 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия/с угрозой его применения, за это грозил штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.