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Раде рекомендуют ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья в Украине. Раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4333.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Согласно закону, незаконное выселение и вселение в жилище в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушения неприкосновенности жилища.

При подготовке законопроекта ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона принять его во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

В редакции закона к первому чтению предусмотрели, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тысяч - 255 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия/с угрозой его применения, за это грозил штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, Рада приняла этот закон в первом чтении в начале февраля.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут запретить принудительное выселение из жилья и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг. Комитет парламента по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал соответствующий законопроект №3097-2.

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жильеВерховная рада