В Украине могут запретить принудительное выселение из жилья: комитет Рады поддержал закон

В Украине могут запретить принудительное выселение из жилья и прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг. Комитет парламента по вопросам интеграции Украины в ЕС поддержал соответствующий законопроект №3097-2.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Закон предусматривает гарантии правильного начисления потребителям жилищно-коммунальных услуг - стоимости поставки природного газа, воды, электрической, тепловой энергии.

Предусмотрено отменить начисление пени за несвоевременную оплату квартплаты; ввести мораторий на принудительное выселение из жилья, принудительное взыскание жилья, прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Документ предлагает предоставлять потребителям компенсацию в десятикратном размере суммы платежки, если они докажут (в судебном или внесудебном порядке), что стоимость, указанная в полученных ими расчетных документах, завышена, начислена с нарушением условий договора или закона.

"По заключению комитета, этот проект закона не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.