Раді рекомендують звільнити главу АМКУ Терентьєва

Фото: глава АМКУ Юрій Терентьєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сам глава АМКУ просить про відкликання своєї попередньої заяви

Комітет парламенту з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді звільнити главу Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Тепер відповідний проект постанови нардепи можуть розглянути у сесійній залі.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

"Рекомендувати Верховній раді відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою", - вказано у висновку комітету.

Підкреслимо, що сам глава АМКУ просить про відкликання своєї попередньої заяви. Відповідного листа він направив голові ВР Дмитру Разумкову в четвер.

"Прошу не розглядати заяву від 1 липня 2020 року і не включати її до порядку денного ні Верховної Ради, ні профільних комітетів", - вказано у документі, який опублікований на сторінці Терентьєва у Facebook.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної ради відбудеться у п'ятницю, 3 липня, о 14:00; при цьому він не зміг точно відповісти, чи розглядатимуть відставку глави АМКУ.

Як писало РБК-Україна, фінкомітет Ради підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

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Автор: Юлия Струк