Раде рекомендуют увеличить территорию трех украинских городов

В Украине могут увеличить территорию трех городов. Верховной раде рекомендуют одобрить соответствующие проекты постановлений №5487, №5489 и №5491.
Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства.
Территорию города Миргород Полтавской области хотят увеличить на 1398,91 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 4265,05 гектара земель; города Ильинцы Винницкой области - на 2326 гектаров земель и утвердить территорию общей площадью 3106 гектаров земель.
Границы города Сосновка Львовской области планируют увеличить на 102,5924 гектара земель и утвердить его территорию общей площадью 300,5924 гектара земель.
"Заслушав информацию подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, выяснив позицию членов комитета, комитет принял вывод рекомендовать Верховной раде принять проекты постановлений в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, Кабинет министров одобрил соответствующие постановления в начале мая.
В интервью РБК-Украина министр Кабмина Олег Немчинов отмечал, что новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключалось, что это будет сделано в этом году.
Напомним, новое районирование оспаривают в Конституционном суде.
Летом прошлого года ВР приняла за основу и в целом постановление Кабинета министров о новом районировании. Ожидается, что существующие 490 районов ликвидируют, вместо них создадут 136 районов.