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Раде рекомендуют утвердить новые правила военной службы

Украина, Четверг 03 сентября 2020 17:42
Раде рекомендуют утвердить новые правила военной службы
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховной раде рекомендуют ввести новые правила устройства на работу и прохождения военной службы. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект №3553.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу", - указано в сообщении.

Закон предлагает провести реформу в военных комиссариатах и ​​превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. В Украине предлагается создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.

Для тех, кто будет нарушать этот закон, предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или совершение такого нарушения в особый период будет наказываться штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В законопроекте есть еще одна важная норма: чтобы подписать трудовой договор, украинцам придется предоставить документы о воинском учете. Без него могут отказать в трудоустройстве.

Напомним, в военной форме украинской армии произошли изменения - иначе выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках.

Как писало РБК-Украина, в Украине гражданским лицам запретили носить военную форму.

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