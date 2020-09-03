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Раді рекомендують затвердити нові правила військової служби

Україна, Четвер 03 вересня 2020 17:42
Раді рекомендують затвердити нові правила військової служби
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховній раді рекомендують запровадити нові правила влаштування на роботу та проходження військової служби. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту схвалити відповідний законопроект №3553.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.

Закон пропонує провести реформу у військових комісаріатах та перетворити їх у територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. В Україні пропонується створити облік за резервістам, і вони повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно.

Для тих, хто буде порушувати цей закон, передбачені штрафи у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення або здійснення такого порушення в особливий період буде каратися штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У законопроекті є ще одна важлива норма: аби підписати трудовий договір, українцям доведеться надати документи про військовий облік. Без нього зможуть відмовити у працевлаштуванні.

Нагадаємо, у військовій формі української армії відбулися зміни - інакше виглядають емблеми на комірі та беретних знаках.

Як писало РБК-Україна, в Україні цивільним особам заборонили носити військову форму.

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