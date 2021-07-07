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Раде рекомендуют уточнить полномочия частных исполнителей

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют уточнить полномочия частных исполнителей в Украине. Комитет по вопросам правовой политики рекомендует принять за основу соответствующий законопроект №5660.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

В законе прописаны общие принципы и порядок принудительного исполнения решений, а также правовой статус, задачи, организация деятельности субъектов исполнения решений.

Указано, что с 2016 года система принудительного исполнения судебных решений в Украине предусматривает смешанную модель.

"Хотя сам мандат частного исполнителя несколько ограничен. В частности, в случаях, когда должником является государство. Сейчас в Украине работает более 220 частных исполнителей. По показателям эффективности и критериям суммы взысканных средств частные исполнители вдвое превышают показатели исполнителей государственной системы", - подчеркнул замглавы комитета Валерий Божик.

Документ расширяет полномочия частных исполнителей и облегчает доступ к профессии для увеличения их общего количества. Полномочия помощника частного исполнителя также расширяются.

Предусмотрена цифровизация процесса принудительного исполнения решений. В законе прописаны новые подходы к обращению взыскания на имущество должника, определены особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества.

Закон предлагает ввести начальную подготовку частных исполнителей: обучение и стажировка лица, которое хочет быть частным исполнителем, после сдачи квалификационного экзамена. Сокращается с шести до трех месяцев срок, по истечении которого лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, имеет право на повторную сдачу.

Совершенствуется дисциплинарный надзор и контроль, нормируется порядок проверок деятельности частных исполнителей.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о принудительном исполнении решений №5660", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине полномочия частных исполнителей могут существенно расширить. ВР рекомендуют принять во втором чтении законопроект №4330.

Как писало РБК-Украина, парламент принял этот документ в первом чтении в конце мая.

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