Раде рекомендуют расширить полномочия частных исполнителей в Украине

В Украине полномочия частных исполнителей могут существенно расширить. Верховной раде рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект №4330.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о расширении полномочий частных исполнителей", - сказано в сообщении.

Согласно проекту, частным исполнителям разрешат взимать админштрафы. Также они смогут осуществлять взыскания по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Документ предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

В Раде ранее объясняли, что принятие закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.