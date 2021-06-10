ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют расширить полномочия частных исполнителей в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 10 июня 2021 13:02
Раде рекомендуют расширить полномочия частных исполнителей в Украине Фото: Раде рекомендуют принять во втором чтении закон о расширении полномочий частных исполнителей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине полномочия частных исполнителей могут существенно расширить. Верховной раде рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект №4330.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект о расширении полномочий частных исполнителей", - сказано в сообщении.

Согласно проекту, частным исполнителям разрешат взимать админштрафы. Также они смогут осуществлять взыскания по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Однако размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен.

Документ предусматривает постепенное уравнивание полномочий частных и государственных исполнителей.

В Раде ранее объясняли, что принятие закона необходимо для предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского союза в рамках меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.

Как писало РБК-Украина, ВР одобрила документ в первом чтении в конце мая.

Напомним, в начале ноября Кабинет министров внес в парламент соответствующий проект закона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада исполнители
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина