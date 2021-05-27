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Раде рекомендуют установить четкие критерии к отбору учебников

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют установить четкие критерии к отбору учебников. Это предусматривает законопроект №5465.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект за основу.

Закон устанавливает перечень полномочий центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по обеспечению качества учебной литературы и уточняет права других учреждений и организаций по научного и методического обеспечения образования.

В документе прописан перечень принципов, которым должна отвечать учебная литература, используемая в образовательном процессе в учебных заведениях, и определяет явления, недопустимые в учебной литературе: академический плагиат, фальсификация и фабрикация, дискриминационные высказывания.

Вводится обязательность экспертизы учебной литературы, которая изготавливается за счет государственного бюджета, на предмет соответствия требованиям законодательства.

Предусматривается право инициировать экспертизу учебной литературы, которая изготавливается за средства физических и юридических лиц и используется в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям законодательства. При этом учебная литература, которая по результатам экспертизы признана не соответствующей требованиям законодательства, не может использоваться во время образовательного процесса.

Напомним, в школьных учебниках по истории Украины для учеников 9 и 10 классов обнаружили изображение карты страны без Крыма. На ошибки обратили внимание историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Также сообщалось, что в украинском учебнике "Защита Отечества" для 10 классов статью о ВСУ проиллюстрировали военными в российской экипировке, которые держат соответствующее оружие.

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