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Раді рекомендують встановити чіткі критерії до відбору підручників

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують встановити чіткі критерії до відбору підручників. Це передбачає законопроект №5465.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект за основу.

Закон встановлює перелік повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо забезпечення якості навчальної літератури та уточнює права інших установ та організацій щодо наукового та методичного забезпечення освіти.

У документі прописаний перелік принципів, яким має відповідати навчальна література, що використовуються у освітньому процесі у закладах освіти, та визначає явища, неприпустимі у навчальній літературі: академічний плагіат, фальсифікація та фабрикація, дискримінаційні висловлювання.

Запроваджується обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Передбачається право ініціювати експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб та використовується у закладах освіти, на предмет відповідності вимогам законодавства. При цьому навчальна література, яка за результатами експертизи визнана такою, що не відповідають вимогам законодавства, не може використовуватися під час освітнього процесу.

Нагадаємо, у шкільних підручниках з історії України для учнів 9 та 10 класів виявили зображення карти країни без Криму. На помилки звернули увагу історики Валерій Рижков і Віталій Скальський.

Також повідомлялося, що в українському підручнику "Захист Вітчизни" для 10 класів статтю про ВСУ проілюстрували військовими в російській екіпіровці, які тримають відповідну зброю.

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