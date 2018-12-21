В Раде рекомендуют усилить разъяснительную работу по пенсий семьям погибших майдановцев

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

По состоянию на 1 декабря за назначением досрочной пенсии обратилось 18 человек-членов семей погибших майдановцев

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует усилить разъяснительную работу по назначению досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 19 декабря комитет рассмотрел вопрос о выполнении закона "О внесении изменения в статью 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о назначении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства".

"По информации, предоставленной на заседании комитета Пенсионным фондом и Министерством социальной политики, по состоянию на 1 декабря 2018 года за назначением пенсии согласно этому закону обратилось 18 человек. Пенсия назначена 18 членам семей (9 матерям, 6 женам, 2 родителям, 1 ребенку, которая стала лицом с инвалидностью до достижения совершеннолетия), средний размер пенсионной выплаты составляет 2 607,46 грн в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решений об отказе в назначении пенсий не принималось.

Указано, что по результатам рассмотрения комитет разработал и принял рекомендации, которыми предлагается проработать вопрос о предоставлении права на установление доплаты к пенсии, а также снятие ограничений на выплату этой доплаты на уровне 10 тысяч гривен.

"Усилить разъяснительную работу о возможности назначения досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля президент Петр Порошенко утвердил закон, который разрешает назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей погибших участников Революции достоинства.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада поддержала этот закон 8 февраля. За него проголосовали 232 нардепа.