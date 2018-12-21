У Раді рекомендують посилити роз’яснювальну роботу щодо пенсій сім’ям загиблих майданівців

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Станом на 1 грудня за призначенням дострокової пенсії звернулося 18 осіб-членів сімей загиблих майданівців

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує посилити роз'яснювальну роботу щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 19 грудня комітет розглянув питання щодо виконання закону "Про внесення зміни до статті 115 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності".

"За інформацією, наданою на засіданні комітету Пенсійним фондом та Міністерством соціальної політики, станом на 1 грудня 2018 року за призначенням пенсії відповідно до цього закону звернулося 18 осіб. Пенсію призначено 18 членам сімей (9 матерям, 6 дружинам, 2 батькам, 1 дитині, яка стала особою з інвалідністю до досягнення повноліття), середній розмір пенсійної виплати складає 2 607,46 грн на місяць", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рішень про відмову в призначенні пенсій не приймалося.

Вказано, що за результатами розгляду комітет розробив та схвалив рекомендації, якими пропонується опрацювати питання щодо надання права на встановлення доплати до пенсії, а також зняття обмежень на виплату цієї доплати на рівні 10 тисяч гривень.

"Посилити роз’яснювальну роботу щодо можливості призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого президент Петро Порошенко затвердив закон, який дозволяє призначення дострокової пенсії за віком членам сімей загиблих учасників Революції гідності.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада підтримала цей закон 8 лютого. За нього проголосували 232 нардепи.