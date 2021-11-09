Раде рекомендуют урегулировать применение оружия пограничниками: в каких случаях

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект, который регулирует применение оружия и боевой техники пограничниками. Они смогут применять оружие для предотвращения конфликтов и провокаций на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
Сообщается, что законопроект дает пограничникам право проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также досматривать задержанных и изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью.
Также определяются особенности применения средств принуждения, физического воздействия, применения и использования специальных средств, огнестрельного оружия, вооружения и боевой техники.
В частности, применять оружие разрешается для:
Профильный комитет по итогам заседания рекомендовал Верховной раде принять законопроект №5232 во втором чтении и в целом.