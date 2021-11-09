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Раде рекомендуют урегулировать применение оружия пограничниками: в каких случаях

Автор: Сергей Новиков

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект, который регулирует применение оружия и боевой техники пограничниками. Они смогут применять оружие для предотвращения конфликтов и провокаций на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Сообщается, что законопроект дает пограничникам право проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также досматривать задержанных и изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью.

Также определяются особенности применения средств принуждения, физического воздействия, применения и использования специальных средств, огнестрельного оружия, вооружения и боевой техники.

В частности, применять оружие разрешается для:

  • отражение нападения на пограничников, защиты других лиц, освобождения заложников, отражении нападения на охраняемые объекты;
  • задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству;
  • задержания вооруженного человека, который пытается скрыться;
  • остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель угрозу жизни или здоровья людей;
  • уничтожения беспилотников в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы.

Профильный комитет по итогам заседания рекомендовал Верховной раде принять законопроект №5232 во втором чтении и в целом.

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