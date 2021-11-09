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Раді рекомендують врегулювати застосування зброї прикордонниками: в яких випадках

Автор: Сергей Новиков

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради рекомендує парламенту прийняти у другому читанні законопроект, який регулює застосування зброї та бойової техніки прикордонниками. Вони зможуть застосовувати зброю для попередження конфліктів і провокацій на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Повідомляється, що законопроект дає прикордонникам право проводити поверхневу перевірку людей, речей і транспортних засобів, а також оглядати затриманих і вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди життю або здоров'ю.

Також визначаються особливості застосування засобів примусу, фізичного впливу, застосування і використання спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння і бойової техніки.

Зокрема, застосовувати зброю дозволяється для:

  • відбиття нападу на прикордонників, захисту інших осіб, звільнення заручників, відбитті нападу на охоронювані об'єкти;
  • затримання підозрюваного у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину при спробі до втечі;
  • затримання озброєної людини, яка намагається втекти;
  • зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій загрозу життю або здоров'я людей;
  • знищення безпілотників у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів та суден забезпечення Держприкордонслужби.

Профільний комітет за підсумками засідання рекомендував Верховній раді прийняти законопроект № 5232 у другому читанні і в цілому.

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