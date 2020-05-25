Раде рекомендуют упростить требования к заготовке и сдаче металлолома

Комитет по вопросам экономического развития по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом. Документом предусматривается упростить требования к заготовке и сдаче металлолома.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел во втором чтении соответствующий законопроект №2426.

Подавляющее большинство положений законопроекта направлены на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятие неэффективных регуляторных ограничений.

Указано, что одна из поправок ко второму чтению касается сроков вступления в силу и введения в действие данного законопроекта. Так, предлагается, что документ вступит в силу через три месяца после опубликования и через три месяца вступят в силу статьи, требующие отсрочки из-за необходимости разработки подзаконных актов.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №2426 во втором чтении и в целом с учетом поправок, изложенных в редакции поддержанной комитетом, и технико-юридической доработкой", - отмечается в сообщении.

Напомним, в середине января Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (по поводу детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

Как писало РБК-Украина, 5 апреля 2019 года вступил в силу закон о повышении пошлины на экспорт металлолома из Украины в другие страны мира, согласно которому пошлины выросли с 42 евро до 58 евро за тонну.