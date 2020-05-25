Раді рекомендують спростити вимоги до заготівлі і здачі металобрухту

Комітет з питань економічного розвитку з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді прийняти в цілому законопроект щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом. Документом передбачається спростити вимоги до заготівлі і здачі металобрухту.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, комітет на своєму засіданні розглянув у другому читанні відповідний законопроект №2426.

Переважна більшість положень законопроекту спрямовані на лібералізацію умов провадження діяльності суб’єктів господарювання і зняття неефективних регуляторних обмежень.

Вказано, що одна із правок до другого читання стосується термінів вступу в силу і набуття чинності даним законопроектом. Так, пропонується, що документ набуде чинності через три місяці після опублікування і ще через три місяці набудуть чинності статті, які потребують відтермінування через необхідність розробки підзаконних актів.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону №2426 у другому читанні та в цілому із врахуванням правок, викладених у редакції підтриманій комітетом, та техніко-юридичним доопрацюванням", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у середині січня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2426 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)".

Як писало РБК-Україна, 5 квітня 2019 року набув чинності закон про підвищення мита на експорт металобрухту з України до інших країн світу, відповідно до якого мита зросли з 42 євро до 58 євро за тонну.