Раді рекомендують спростити приєднання до електромереж в Україні

Верховній раді рекомендують спростити приєднання до електричних мереж в Україні. Таку рекомендацію надав комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг щодо законопроекту №5009.

До другого читання документу надійшло 217 поправок і пропозицій.

У проекті передбачений механізм "єдиного вікна" для подачі замовником звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

Очікується, що строки приєднання до електричних мереж скоротять у 2,5 раза.

Документ має усунути складну і забюрократизовану процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики.

У законі прописаний принцип мовчазної згоди при затвердженні органами виконавчої та місцевої влади проектів землеустрою щодо відведення земділянок та надання їх у користування операторам систем розподілу для будівництва та експлуатації лінійних об’єктів енергоінфраструктури.

Строк внесення змін до Державного земельного кадастру скорочується до одного дня, врегульовується питання відмови в держреєстрації ділянки в кадастрі.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект №5009 з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.