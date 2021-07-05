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Раде рекомендуют упростить предоставление гражданства иностранцам-бойцам ООС

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют упростить предоставление гражданства иностранцам-бойцам Операции объединенных сил. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека по законопроекту №5630.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Закон предусматривает для таких лиц подачу деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приеме в гражданство Украины.

Документ также позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона №5630 включить в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в начале июня Кабинет министров внес этот закон в парламент.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский еще в августе 2019 года своим указом упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическому преследованию.

После этого глава государства предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, воевавшим на Донбассе.

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гражданствоиностранцыООСВерховная рада