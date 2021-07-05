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Раді рекомендують спростити надання громадянства іноземцям-бійцям ООС

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Україна, Понеділок 05 липня 2021 12:24
Раді рекомендують спростити надання громадянства іноземцям-бійцям ООС Фото: Рада може спростити надання громадянства іноземцям-бійцям ООС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують спростити надання громадянства іноземцям-бійцям Операції об'єднаних сил. Таку рекомендацію надав комітет з питань прав людини щодо законопроекту №5630.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон передбачає для таких осіб подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України.

Документ також дозволить спростити порядок набуття громадянства України громадянами Росії, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону №5630 включити до порядку денного та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів вніс цей закон до парламенту.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський ще в серпні 2019 року своєю указом спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичного переслідування.

Після цього глава держави надав громадянство України 11 іноземцям, що воювали на Донбасі.

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