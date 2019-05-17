Раді рекомендують спростити отримання послуг при народженні дитини

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Відповідний законопроект рекомендують прийняти за основу

Комітет парламенту з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №10134 про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов’язаних з народженням дитини. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, документом пропонується вирішити питання щодо одночасного забезпечення надання послуг з державної реєстрації народження, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, реєстрації в електронній системі охорони здоров’я, реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків тощо.

Зазначимо, члени комітету вважають, що при підготовці законопроекту до другого читання з тексту документу необхідно вилучити усі норми, що не мають відношення до надання послуг дітям, у тому числі норма щодо зняття з реєстрації місця проживання особи на підставі повідомлення територіального органу Державної міграційної служби про припинення особою громадянства України або скасування рішення про набуття нею громадянства України.

Також на засіданні комітет підтримав пропозиції щодо визначення порядку реєстрації проживання дітей віком від 14 до 18 років, уточнення порядку підтвердження повноважень законних представників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначення порядку реєстрації народження дитини, якщо така дія не може бути проведена батьками або іншими законними представниками дитини. Ці пропозиції будуть враховані при підготовці законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, на початку лютого Кабмін схвалив на своєму засіданні законопроект про створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини. Після цього документ направили в Раду.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві юстиції пояснили, що даний законопроект дозволить батькам дитини отримати пакет з дев'яти послуг за однією заявою.