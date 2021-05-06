Раде рекомендуют укрепить корпоративное управление в банках: что предлагает закон

Соответствующий проект рекомендуется принять за основу.

"Рекомендовать ВР законопроект № 4367 принять за основу, предоставив поручение комитету по вопросам финансов при доработке рассмотреть рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению коррупциогенных факторов", - говорится в сообщении.

Суть закона

Документ предлагает укрепить корпоративное управление в банках, усилив ответственность совета и правления за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Предусмотрено ввести новую структуру капитала банка (включительно с буферами капитала) и установить требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко отмечал, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.