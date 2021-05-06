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Раді рекомендують зміцнити корпоративне управління в банках: що пропонує закон

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 16:54
Раді рекомендують зміцнити корпоративне управління в банках: що пропонує закон Фото: Раді рекомендують зміцнити корпоративне управління у банках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть зміцнити корпоративне управління в банках. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді схвалити відповідний законопроект №4367.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний проект рекомендується схвалити за основу.

"Рекомендувати ВР законопроект № 4367 прийняти за основу, надавши доручення комітету з питань фінансів при доопрацюванні розглянути рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення корупціогенних факторів", - сказано у повідомленні.

Суть закону

Документ пропонує зміцнити корпоративне управління у банках, посиливши відповідальність ради і правління за прийняті рішення. Встановлюються додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема щодо колективної придатності кожного з органів управління (ради і правління).

Підвищуються вимоги до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками.

Передбачається запровадити нову структуру капіталу банку (включно з буферами капіталу) та встановити вимоги до достатності ліквідності.

Закон також розширює повноваження Національного банку у сфері нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко зазначав, що цей законопроект є структурним маяком для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Рада раніше схвалила у першому читанні законопроект №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії", який врегульовує діяльність фінкомпаній та ломбардів.

Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть поліпшити якість платіжних послуг. Фінкомітет рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №4364.

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