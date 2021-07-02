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Раде рекомендуют создать Нацлабораторию антидопингового контроля

Автор: Юлия Струк

В Украине могут создать Национальную лабораторию антидопингового контроля. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №5099.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам молодежи и спорта. Он доработал законопроект ко второму чтению.

Ко второму чтению от парламентариев поступило 78 предложений, из которых 53 учтено, 8 учтено частично, 17 отклонено.

В доработанном законе уточнили определение антидопинговых правил и добавили новую статью "Антидопинговые правила".

Также уточняются:

  • полномочия Национального антидопингового центра;
  • требования к директору этого центра, наблюдательному совету, номинационному комитету и комитету по терапевтическому использованию.

В законе прописано, что директором Национального антидопингового центра и членами Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Апелляционной антидопинговой комиссии Наблюдательного совета, номинационного комитета и комитета по терапевтическому использованию могут быть исключительно граждане Украины.

"Комитет принял решение: рекомендовать Верховной раде во втором чтении принять законопроект №5099 с необходимыми технико-юридическими правками", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня парламент поддержал соответствующий проект за основу.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует ВР принять в целом законопроект о создании Национальной лаборатории антидопингового контроля. Это предусматривает законопроект №5640.

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