Раде рекомендуют создать Нацлабораторию антидопингового контроля

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам молодежи и спорта. Он доработал законопроект ко второму чтению.

Ко второму чтению от парламентариев поступило 78 предложений, из которых 53 учтено, 8 учтено частично, 17 отклонено.

В доработанном законе уточнили определение антидопинговых правил и добавили новую статью "Антидопинговые правила".

Также уточняются:

полномочия Национального антидопингового центра;

требования к директору этого центра, наблюдательному совету, номинационному комитету и комитету по терапевтическому использованию.

В законе прописано, что директором Национального антидопингового центра и членами Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Апелляционной антидопинговой комиссии Наблюдательного совета, номинационного комитета и комитета по терапевтическому использованию могут быть исключительно граждане Украины.

"Комитет принял решение: рекомендовать Верховной раде во втором чтении принять законопроект №5099 с необходимыми технико-юридическими правками", - говорится в сообщении.