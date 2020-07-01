Верховной раде рекомендуют создать Единый портал сообщений о коррупции. Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует принять соответствующий законопроект №3450 за основу.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

В комитете пояснили, что данный законопроект должен упростить и оптимизировать работу с сообщениями и проверками информации, приведенной в сообщениях обличителей о возможной коррупции.

Подчеркивается, что согласно закону "О предотвращении коррупции", регулярные каналы сообщения о коррупционных действиях должны были создать все органы власти, но это требует больших затрат из государственного бюджета.

"Вместо этого предлагается создать так называемый Единый портал сообщений о коррупции, с которым смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах. Такое решение позволит сэкономить бюджетные средства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, НАПК просило освободить ведомство от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения таких функций в масштабах страны. Законопроектом предлагается передать данную функцию системе бесплатной юридической помощи.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №3450 за основу, предусмотрев возможность внесения изменений в закон "О предотвращении коррупции", касающихся совершенствования защиты обличителей, но не предусмотренных в редакции первого чтения", - указано в сообщении.

Напомним, 1 января вступил в силу закон об обличителях коррупции.

Как писало РБК-Украина, анонсировалось, что в парламент внесут отдельный законопроект об уголовной ответственности обличителей коррупции.