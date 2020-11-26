Раде рекомендуют разрешить Оператору ГТС покупать газ на бирже

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять во втором чтении закон, которым Оператору ГТС Украины разрешат покупать газ на бирже. Речь идет о законопроекте №3176.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета внесли изменения в сроки вступления в силу отдельных положений этого закона.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Отметим, возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не может выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Рада приняла за основу еще в середине сентября.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 протранзитовала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).