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Раде рекомендуют разрешить Оператору ГТС покупать газ на бирже

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять во втором чтении закон, которым Оператору ГТС Украины разрешат покупать газ на бирже. Речь идет о законопроекте №3176.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета внесли изменения в сроки вступления в силу отдельных положений этого закона.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения во втором чтении принять законопроект во втором чтении и в целом с технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.

Отметим, возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не может выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Рада приняла за основу еще в середине сентября.

Напомним, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 протранзитовала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

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