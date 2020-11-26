Раді рекомендують дозволити Оператору ГТС купувати газ на біржі

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні закон, яким Оператору ГТС України дозволять купувати газ на біржі. Йдеться про законопроект №3176.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Члени комітету внесли зміни до термінів набрання чинності окремими положеннями цього закону.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, можливість закупівлі газу оператором ГТС для балансуючих потреб була прописана у Кодексі ГТС ще з 2015 року. Однак у силу обмежень закону "Про публічні закупівлі" Оператор ГТС не може виконувати умови кодексу. Закон про публічні закупівлі зобов’язує оператора здійснювати такі закупівлі виключно через Prozorro.

Як писало РБК-Україна, даний проект закону Рада ухвалила за основу ще у середині вересня.

Нагадаємо, компанія "Оператор ГТС України" за 7 місяців 2020 року протранзитувала 29,8 млрд куб. м газу відповідно до угоди з російським "Газпромом", що на 44% менше, ніж за цей же період минулого року (53,2 млрд куб. м).