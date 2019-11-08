Раді рекомендують розглянути законопроект про оборонні закупівлі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект зареєстрували в парламенті 7 листопада

Комітет рекомендував Верховній раді включити в порядок денний законопроект про оборонні закупівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Мар'яни Безуглої у Facebook.

Так, 7 листопада група народних депутатів від фракції "Слуга народу" внесла законопроект № 2398 проект закону "Про оборонні закупівлі".

"Спільні зусилля зроблять закупівлі для потреб оборони прозорими та зменшать корупційні ризики. Сьогодні ми зареєстрували законопроект "Про оборонні закупівлі" та комітетом рекомендували Верховній раді включити його до порядку денного", - повідомила Безугла

Згідно пояснювальної записки до проекту закону, його прийняття має забезпечити гармонізацію правил оборонних закупівель згідно із стандартами країн партнерів НАТО та ЄС.

"Проектом передбачається: затвердження типових державних контрактів; чітке визначення повноважень Міноборони та Мінекономіки в частині здійснення закупівель; Надати змогу виконавцям та замовникам здійснювати закупівлі за трирічним плануванням;.. впроважджується підтримка національного виробника шляхом локалізації виробництва", - йдеться в проекті.

Раніше повдіомлялося, що у Верховній раді створили робочу групу для напрацювання законопроектів щодо закупівель для потреб оборони.

РБК-Україна писало, що у проекті державного бюджету на 2020 рік на безпеку та оборону уряд заклав 245,8 млрд гривень.