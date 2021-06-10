Раді рекомендують розширити повноваження приватних виконавців в Україні
В Україні повноваження приватних виконавців можуть істотно розширити. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №4330.
"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про розширення повноважень приватних виконавців", - сказано в повідомленні.
Згідно з проектом, приватним виконавцям дозволять стягувати адмінштрафи. Також вони зможуть здійснювати стягнення у справах, де боржником є державні або комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень.
Документ передбачає поступове урівнювання повноважень приватних і державних виконавців.
У Раді раніше пояснювали, що прийняття закону необхідне для надання Україні макрофінансової допомоги Європейського союзу в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.
Як писало РБК-Україна, ВР схвалила документ в першому читанні в кінці травня.
Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів вніс до парламенту відповідний проект закону.