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Раді рекомендують розширити повноваження приватних виконавців в Україні

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Україна, Четвер 10 червня 2021 13:02
Раді рекомендують розширити повноваження приватних виконавців в Україні Фото: Раді рекомендують прийняти в другому читанні закон про розширення повноважень приватних виконавців (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні повноваження приватних виконавців можуть істотно розширити. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №4330.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про розширення повноважень приватних виконавців", - сказано в повідомленні.

Згідно з проектом, приватним виконавцям дозволять стягувати адмінштрафи. Також вони зможуть здійснювати стягнення у справах, де боржником є ​​державні або комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень.

Документ передбачає поступове урівнювання повноважень приватних і державних виконавців.

У Раді раніше пояснювали, що прийняття закону необхідне для надання Україні макрофінансової допомоги Європейського союзу в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Як писало РБК-Україна, ВР схвалила документ в першому читанні в кінці травня.

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів вніс до парламенту відповідний проект закону.

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