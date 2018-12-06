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Раде рекомендуют просить Кабмин разработать Стратегию государственной семейной политики

Новости » Политика    06.12.2018 - 14:52
Раде рекомендуют просить Кабмин разработать Стратегию государственной семейной политики
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий проект постановления рекомендуют принять в целом

Комитет Верховной рады по вопросам науки и образования рекомендует парламенту принять за основу и в целом проект постановления №8521 "О мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Рады.

В пояснительной записке к проекту указано, что его принятие будет способствовать формированию основ государственной семейной политики, обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества, защиты института семьи и семейных ценностей Украины, созданию условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей, улучшению демографической ситуации, поощрению рождаемости в Украине.

"Кабинету министров Украины в трехмесячный срок разработать и утвердить проект Стратегии государственной семейной политики до 2023 года", - говорится в проекте постановления.

"Члены комитета по вопросам науки и образования приняли решение рекомендовать Верховной раде проект постановления принять за основу и в целом и направить решение комитету по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, который определен главным при подготовке законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании Верховной рады", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне в Раду внесли проект постановления №8521 "О мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине", в котором Кабмину предлагают разработать Стратегию государственной семейной политики до 2023 года.

Напомним, народный депутат от фракции "БПП" Олег Барна хочет ввести штрафы за "публичное проявление сексуальной ориентации". Нардеп зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект №8489.

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