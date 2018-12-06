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Раді рекомендують просити Кабмін розробити Стратегію державної сімейної політики

Новини » Політика    06.12.2018 - 14:52
Раді рекомендують просити Кабмін розробити Стратегію державної сімейної політики
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний проект постанови рекомендують прийняти в цілому

Комітет Верховної ради з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект постанови №8521 "Про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті Ради.

У пояснювальній записці до проекту вказано, що його прийняття сприятиме формуванню засад державної сімейної політики, забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства, захисту інституту сім’ї та сімейних цінностей України, створення належних умов для забезпечення додержання прав і законних інтересів дітей, поліпшення демографічної ситуації, заохочення народжуваності в Україні.

"Кабінету міністрів України в тримісячний термін розробити і затвердити проект Стратегії державної сімейної політики до 2023 року", - йдеться у проекті постанови.

"Члени комітету з питань науки і освіти прийняли рішення рекомендувати Верховній раді проект постанови прийняти за основу та в цілому та направити рішення комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який визначений головним під час підготовки законопроекту до розгляду на пленарному засіданні Верховної ради", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні у Раду внесли проект постанови №8521 "Про заходи щодо забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї в Україні", в якому Кабміну пропонують розробити Стратегію державної сімейної політики до 2023 року.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "БПП" Олег Барна хоче ввести штрафи за "публічний прояв сексуальної орієнтації". Нардеп зареєстрував у парламенті відповідний законопроект №8489.

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