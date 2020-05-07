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Раді рекомендують продовжити заборону на російські соцмережі

Новини » Політика     07.05.2020 - 16:38
Раді рекомендують продовжити заборону на російські соцмережі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом пропонується рекомендувати РНБО продовжити заборону

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді України ухвалити проект постанови №3319 "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", якою пропонується продовження заборони на російські соцмережі. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, відповідний проект постанови рекомендується включити до порядку денного.

"Прийнято рішення рекомендувати Верховній раді включити проект постанови до порядку денного третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання та прийняти його за основу та в цілому", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні у парламенті зареєстрували проект постанови №3319.

Так, рішенням Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (з наступними змінами), що було введено в дію указом президента України від 15 травня 2017 року №133/2017, інтернет-провайдерам було заборонено надавати послуги з доступу користувачам інтернету на території України до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru).

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого Служба безпеки України у відповідь на запит РБК-Україна повідомляла, що аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники" свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів.

Зазначимо, Міністерство культури, молоді та спорту України планувало ініціювати продовження заборони на російські соціальні мережі та медіа.

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