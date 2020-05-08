Раде рекомендуют продлить полномочия служб по ветеринарно-санитарному контролю

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует принять за основу и в целом законопроект о продлении полномочий служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, участники заседания рассмотрели законопроект №3398 о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных".

Документ предусматривает продление на один год (до 17 мая 2021 года) нынешних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, и тем самым избежать остановки осуществления указанного контроля и надзора при осуществлении экспортно-импортных операций, которое может иметь место в результате наложенных в условиях карантина ограничений на проведение конкурсов на назначение государственных служащих.

"По результатам обсуждения комитет решил рекомендовать Верховной раде... законопроект №3398 принять за основу и в целом как закон", - указано в сообщении.

Напомним, в конце апреля центр по контролю заболеваний заявил, что большинство стран ЕС прошли пик коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров опубликовал постановление по ослаблению карантина с 12 мая.