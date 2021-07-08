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Раде рекомендуют присудить 30 именных стипендий молодым ученым

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют присудить 30 именных стипендий молодым ученым. Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам образования по проекту постановления №5740.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Глава комитета Сергей Бабак сообщил, что с каждым годом количество конкурсантов растет.

"В этом году поступило 90 работ, это примерно 3 человека на одну стипендию. Размер стипендии составляет более 11 тысяч гривен ежемесячно", - сказал парламентарий.

Комитет рекомендует Раде принять постановление в целом.

"Комитет рекомендует Верховной раде включить в повестку дня пятой сессии, принять за основу и в целом проект постановления о назначении в 2021 году именных стипендий ВРУ для молодых ученых - докторов наук", - указано в сообщении.

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