Верховній раді рекомендують присудити 30 іменних стипендій молодим науковцям. Відповідну рекомендацію надав комітет з питань освіти щодо проекту постанови №5740.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Глава комітету Сергій Бабак повідомив, що з кожним роком кількість конкурсантів зростає.
"Цьогоріч надійшло 90 робіт, це приблизно 3 людини на одну стипендію. Розмір стипендії складає понад 11 тисяч гривень щомісячно", - сказав парламентар.
Комітет рекомендує Раді ухвалити постанову в цілому.
"Комітет рекомендує Верховній раді включити до порядку денного п’ятої сесії, прийняти за основу та в цілому проект постанови про призначення у 2021 році іменних стипендій ВРУ для молодих учених - докторів наук", - вказано у повідомленні.