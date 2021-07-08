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Раді рекомендують присудити 30 іменних стипендій молодим науковцям

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують присудити 30 іменних стипендій молодим науковцям. Відповідну рекомендацію надав комітет з питань освіти щодо проекту постанови №5740.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Глава комітету Сергій Бабак повідомив, що з кожним роком кількість конкурсантів зростає.

"Цьогоріч надійшло 90 робіт, це приблизно 3 людини на одну стипендію. Розмір стипендії складає понад 11 тисяч гривень щомісячно", - сказав парламентар.

Комітет рекомендує Раді ухвалити постанову в цілому.

"Комітет рекомендує Верховній раді включити до порядку денного п’ятої сесії, прийняти за основу та в цілому проект постанови про призначення у 2021 році іменних стипендій ВРУ для молодих учених - докторів наук", - вказано у повідомленні.

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